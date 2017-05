Små fremskritt for homofiles rettigheter

Ekteskap mellom likekjønnede er nå lovlig i 23 land, og 43 land forbyr hatkriminalitet basert på blant annet seksuell legning, viser rapporten fra Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), ifølge Reuters.

Organisasjonen arbeider for seksuelle minoriteters rettigheter, og den skriver at til tross for fremskrittene, er angrep mot LHBTQ-personer fortsatt vanlig. I Russland ble over 100 homofile menn pågrepet og torturert i delstaten Tsjetsjenia i april. Antallet land som kriminaliserer seksuell aktivitet mellom likekjønnede har falt fra 92 i 2006 til 72, men i åtte land, blant dem Iran, Saudi-Arabia, Jemen og Sudan, kan sex mellom likekjønnede føre til dødsstraff.

– Hatkriminalitet mot LHBT-personer blir virkelig lagt merke til i verden, sier medforfatter av rapporten, Aengus Carroll.

LHBTQ inkluderer lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer, som på norsk oversettes til skeiv.