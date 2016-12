Snøvær vanskeliggjør evakuering fra Øst-Aleppo

Scanpix

Evakueringen ble tatt opp igjen etter en dags forsinkelse onsdag. Mange mennesker har måttet sitte sultne og kalde i bussene i over et døgn.

Andre har samlet seg rundt bål i den kalde sludd- og snøføyka. Snøen har også gjort det vanskeligere for ambulanser og busser å ta seg fram.

Farlig kulde

– Kraftig snøfall nord i Syria gjør hjelpearbeidet for de evakuerte fra Øst-Aleppo vanskeligere. Våre partnere på bakken rapporterer om barn i fare på grunn av dårlig helse og kulden, melder Redd Barna Norge.

Familier har måtte vente i gater eller i utbombede bygninger mens de venter på evakueringen, uten varme, medisiner eller mat.

– Vi frykte for helsesituasjonen, spesielt for barna, skriver Redd Barna i en pressemelding.

Rundt 3.000 sivile og opprørere ventet onsdag på å bli evakuert, ifølge den syriske eksilgruppa SOHR.

Onsdag kveld hadde 25 busser nådd fram til det regjeringskontrollerte Vest-Aleppo, opplyste opposisjonsaktivisten Ahmad Primo til AP. Han befinner seg i Rashideen-området, der bussene ankom.

Den internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC) opplyser at alle som trenger medisinsk behandling ble fraktet ut av det siste sykehuset i Øst-Aleppo.

Avtale

Tidligere onsdag meldte syriske opprørsgrupper at de hadde kommet fram til en avtale med regjeringen i Damaskus om å gjenoppta evakueringen.

Det er motstridende forklaringer på hvorfor det ble stans i evakueringen fra Øst-Aleppo. Mens aktivister holder iransk milits ansvarlig, anklager regjeringskilder opprørerne for å ha stilt nye krav.

Siste steg

Evakueringen av de resterende opprørerne og sivile er siste steg før Bashar al-Assads regime kan erklære seier over opposisjonen i storbyen, som har vært delt siden 2012.

Ward Furati, talsmann for opprørsfraksjonen Fastaqim, sier krigerne ikke vil forlate området før de har fått garantier for at alle de sivile er trygge.

I landsbyene Foua og Kefraya, som er beleiret av opprørere i Aleppos naboprovins Idlib, venter fortsatt 21 busser som skal evakuere syke og sårede som et ledd i våpenhvileavtalen inngått forrige uke.

Enorme behov

Nick Finney i Redd Barna i Syria, forteller at hjelpearbeidere arbeider døgnet rundt for å hjelpe familier som blir fraktet ut av Øst-Aleppo.

– Behovene er store, tusenvis av barn har ankommet områdene i vest de siste dagene, og de er sultne, kalde og skrekkslagne etter måneder under beleiring og bombing, forteller han.

– De trenger mat, et trygt sted å være og medisinsk hjelp, understreker han.

Finney mener det er altfor tidlig å feire evakueringen som en suksess.

– Disse familiene har blitt tvunget bort fra sine hjem etter at de har gjennomlevd store lidelser. De har kommet til områder som fra før er overveldet av flyktninger. Vi trenger hjelp fra det internasjonale samfunnet for å kunne hjelpe disse barna og voksne til å overleve vinteren, sier han.(NTB)