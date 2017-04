Sør-Korea: – Rakettest et brudd på FN-resolusjoner

Det sørkoreanske militæret sa til nyhetsbyrået Yonhap lørdag at missilet ble skutt opp i provinsen Sør-Pyongan. De melder at missilet fløy i flere minutter og nådde en høyde på 71 kilometer før den eksploderte.

Ifølge CNN bekrefter en amerikansk tjenestemann at testen ble gjennomført i fylket Pukchang i Sør-Pyongan. Ifølge tjenestemannen er det muligens snakk om en mellomdistanserakett av typen KN-17.

USAs president Donald Trump sier Nord-Koreas gjennomføring av testoppskyting av et missil lørdag er respektløst overfor Kina.

– Nord-Korea respekterte ikke Kinas ønsker og deres høyt respekterte president når de gjennomførte oppskytingen av et mislykket missil i dag. Dårlig!, skriver Trump på Twitter noen få timer etter testen.

–Klart brudd

Nord-Korea har ikke direkte kommentert oppskytingen, men repeterte gjennom statlige medier lørdag landets mål om å nå det amerikanske fastlandet.

Sør-Koreas utenriksdepartement kaller testen et klart brudd på FNs resolusjoner og et siste tegn på landets «fiendtlighet og likegyldighet.»

En talsmann for japanske myndigheter, Yoshihide Suga, kaller også testen for et brudd på FNs resolusjoner.

–Japan kan ikke akseptere provokasjoner fra Nord-Korea, sier Suga.

Japan har de siste ukene blitt mer og mer bekymret over et mulig angrep fra Nord-Korea. USA har de siste dagene understreket at det er best om konflikten med Nord-Korea løses på fredelig vis. Men amerikanerne holder fortsatt muligheten åpen for et militært angrep.

Ytterligere tester

Raketten som ble testet lørdag skal være av den samme typen som den det nordkoreanske regimet testet tidligere i april. Amerikanske tjenestemenn har også omtalt den missiltesten som mislykket. Nord-Korea har så langt i 2017 testet flere missiler.

Under Nord-Korea-møtet i FNs sikkerhetsråd fredag, truet USAs utenriksminister Rex Tillerson Nord-Korea med sanksjoner dersom landet gjennomfører ytterligere tester av atomvåpen. USA advarte om en mulig katastrofe hvis ikke mer gjøres for å stanse Nord-Koreas våpenprogram.

– Jeg ber dette rådet handle før Nord-Korea gjør det, sa Tillerson.

Katastrofale konsekvenser

Han tok til orde for nye økonomiske og diplomatiske sanksjoner mot Nord-Korea. Konsekvensene kan bli katastrofale hvis ikke mer gjøres for å stanse landets våpenprogrammer, advarte han.

Kina frykter på sin side konsekvensene hvis sanksjonene og diplomatiet ikke fører fram og konflikten leder til krig.

– Bruk av makt vil bare føre til større katastrofer, sa utenriksminister Wang Yi under møtet i Sikkerhetsrådet.