Spicer: Trump bekymret for mulig russisk innblanding

– I dag er første gang jeg har hørt at president Barack Obama visste om Russland lenge før valget, og han gjorde ingenting med det. Han skulle gjort noe, sier Trump i et intervju med TV-kanalen Fox News.

Presidenten viser dermed tilsynelatende til en artikkel der Washington Post fredag avslører at CIA i august i fjor fikk opplysninger om at Russlands president personlig hadde gitt ordre om å sette i gang en operasjon som skulle bidra til at Trump ble valgt. Avisen skriver blant annet at det ikke ble tatt umiddelbare grep, fordi Obama-administrasjonen følte seg trygge på at valget skulle gå som ventet, samt at de fryktet beskyldninger om at Obama selv forsøkte å manipulere valget. I stedet ble det sendt advarsler til direkte til Moskva.

Talsmann Sean Spicer i Det hvite hus sier Trump er at Russland eller et annet land kan ha blandet seg inn i presidentvalget sist høst. Han understreker samtidig at USA har "normale" diplomatiske forbindelser med Russland og at amerikanerne ønsker å samarbeide med russerne der det er mulig, melder Reuters.

Spicer utelukker ikke at de to landenes ledere kan møtes når de om to uker deltar på G20-møtet i Hamburg.

Trump har vedgått at Russland trolig forsøkte å påvirke valget, men avviser alle påstander om samarbeid mellom hans valgkampapparat og russerne og har kalt granskingene av slike påstander en heksejakt.

Spicer sier Trump ikke har planer om å sparke Robert Mueller, som gransker påstandene om russisk innblanding i valget. Trump sparket FBI-direktør James Comey, som ledet granskingen før Mueller og har sagt at han synes det er bekymringsfullt at Comey og Mueller ifølge presidenten er "meget, meget gode venner".

– Selv om presidenten har fullmakt til å si opp Mueller, har han ingen planer om det, sa Spicer på en pressebrifing.