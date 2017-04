St. Petersburg-mistenkt har delvis erkjent medvirkning

27-åringen er identifisert som Abror Azimov og ble pågrepet i en Moskva-forstad mandag. Tirsdag meldte russiske medier at han angivelig har erkjent indirekte medvirkning i angrepet. Men han avviser å ha hjulpet med gjennomføringen av angrepet.

– Jeg motsetter meg ikke å ha blitt pågrepet. Men jeg har ikke sagt at jeg var involvert i angrepet, sa Azimov under et fengslingsmøte mandag.

– Jeg medvirket noe, men ikke direkte. Jeg ble gitt en ordre. Jeg forsto ikke at jeg deltok i terroraktiviteter, sa han i retten.

Det russiske sikkerhetspolitiet FSB mener han var ansvarlig for opptrening av den antatte selvmordsbomberen Akbarjon Djalilov fra Kirgisistan. 22 år gamle Djalilov er identifisert som selvmordsbomberen som tok med seg 14 andre mennesker i døden på T-banen i St. Petersburg. Flere titall andre ble såret i angrepet.

Azimov er varetektsfengslet til 3. juni. Åtte andre menn er også pågrepet i forbindelse med angrepet.

Så langt har ingen påtatt seg ansvar, men etterforskerne mener det kan være mulige forbindelser til IS, som har truet med angrep mot russiske mål som hevn for Russlands innblanding i Syria-krigen.

(©NTB)