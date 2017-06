Statsminister Theresa May ble raskt varslet om at en varebil hadde kjørt inn i menneskemengden på London Bridge i 22-tiden lørdag kveld. Downing Street opplyser at hun er i kontakt med sikkerhetsmyndighetene og får løpende oppdateringer.

Statsminister Theresa May ble raskt varslet om at en varebil hadde kjørt inn i menneskemengden på London Bridge i 22-tiden lørdag kveld. Downing Street opplyser at hun er i kontakt med sikkerhetsmyndighetene og får løpende oppdateringer.