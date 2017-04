Statsminister i medvind skriver ut nyvalg i Storbritannia

Statsminister Theresa May utlyser nyvalg 8. juni og foretar med det en politisk u-sving. Hun har gjentatte ganger sagt at hun ikke vil ha noe valg før det fastlagte valget i 2020. Men nå er det nødvendig på grunn av brexit-prosessen, understreket May da hun kunngjorde beslutningen på en pressekonferanse utenfor statsministerboligen i 10 Downing Street tirsdag.

– Jeg har konkludert med at den eneste måten å garantere sikkerhet på i årene som kommer, er å holde dette valget, sa May og overrasket dermed de fleste eksperter.

– De fleste observatører trodde nok ikke dette skulle komme nå. Jeg er overrasket. May er jo en forsiktig dame og har sagt tidligere at hun ikke ville ha nyvalg, sier Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo til NTB.

Per Edgar Kokkvold, som også følger britisk politikk tett, sier at han ikke er like overrasket.

– Jeg hadde regnet med at det skulle komme. May får ikke noen bedre sjanse enn hun har nå til å øke sitt flertall i Underhuset, sier Kokkvold og får medhold av Bratberg:

– Alt ligger til rette for at May får et forsterket mandat etter valget i juni, sier han.

Trenger styrke

May anklager opposisjonen for å stikke kjepper i hjulene for prosessen med å melde Storbritannia ut av EU, og sa tirsdag at det er på bakgrunn av dette at hun nå har endret mening og utlyser nyvalg.

– Landet står sammen, men Westminster gjør det ikke. Labour har truet med å stemme imot den endelige avtalen vi kommer fram til, og Liberaldemokratene har sagt at de vil få alt til å stoppe helt opp. Medlemmer av Overhuset, som ikke er folkevalgt, har lovet å kjempe til siste slutt mot oss, sa May.

Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder sier at han tror at det nå er viktig for May å få et demokratisk mandat i form av et valg, for å komme styrket ut som forhandlingsleder med EU.

– Hun ser nok at hun trenger den kraften et slikt valg kan gi, og vil ikke bare være ryddedame etter Cameron, sier Mustad.

Theresa May overtok som statsminister etter David Cameron i juli i fjor da han trakk seg etter å ha tapt folkeavstemningen om brexit.

Gode målinger

Theresa May kan glede seg over svært gode meningsmålinger. De konservative har på de siste meningsmålingene fått opptil 44 prosents oppslutning, mens Labour har vært nede i 23 prosent.

Labour-leder Jeremy Corbyn støtter Mays beslutning om å skrive ut nyvalg.

– Jeg hilser velkommen statsministerens beslutning om å gi det britiske folk en sjanse til å stemme for en regjering som vil sette flertallets interesser først, sier Corbyn i en uttalelse.

May trenger Underhusets tilslutning til å skrive ut nyvalg, men med støtte fra Labour er det ingen tvil om at hun vil få det nødvendige totredels-flertallet. May kommer allerede onsdag til om å be om Parlamentets støtte.

EU: Påvirker ikke brexit

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon la ut sin mening om nyvalget på Twitter :

– Toryene ser en sjanse til å bevege Storbritannia mot høyre, tvinge gjennom en hard brexit og pålegge oss flere kutt. La oss stå opp for Skottland, skriver Sturgeon.

Fra EU heter det at beslutningen om å utlyse nyvalg, ikke vil påvirke brexit-prosessen.

– Valget i Storbritannia endrer ikke planene til de 27 landene som blir igjen i EU. Vi venter at retningslinjene for brexit vil bli vedtatt av stats- og regjeringssjefene 29. april, og at et forhandlingsmandat for brexit vil være klart innen 22. mai, sier Preben Aamann, som er pressetalsperson for EUs president Donald Tusk.

Beslutningen om å skrive ut nyvalg, ga umiddelbart utslag på pundet, som styrket seg.