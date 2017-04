Stockholm-terror krevde nok et dødsoffer

Kvinnen er det femte dødsofferet etter terrorangrepet 7. april, da en kapret lastebil kjørte inn i en travel gågate i sentrum av den svenske hovedstaden.

Fire mennesker ble drept, to av dem svenske statsborgere, samt en britisk mann og enn belgisk kvinne. Den ville ferde endte i en butikkfasade. Inne i lastebilen ble det funnet en udetonert sprengladning.

Den antatte gjerningsmannen Rakhmat Akilov, en 39 år gammel usbeker, ble pågrepet få timer etter angrepet. Ifølge politiet har han tilstått i avhør.

Firebarnsfaren fikk avslag på sin asylsøknad i 2016 og skulle utvises. Svensk sikkerhetspoliti fikk tips om ham samme år, men koblet ham ikke til ekstreme miljøer og gikk ikke videre med tipset.

Etter pågripelsen av Akilov kom det fram at han hadde lagt ut propagandavideoer fra IS på Facebook, og gitt likerklikk til bilder av ofre for terrorangrepet under Boston maraton i 2013.

Ifølge flere russiske medier hadde usbekeren kontakt med en kjent tadsjikisk IS-tilhenger via meldingstjenesten WhatsApp både før og etter angrepet i Stockholm.