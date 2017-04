Stoltenberg inviterer til spleiselag for NATOs medlemsland

Under sitt besøk i Washington sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til VG at forsvarsorganisasjonen nå er midt oppe i en stor planleggingsprosess der alliansens framtidige behov skal kartlegges.

– Vi identifiserer kapasiteter som vi trenger. Det kan være artilleri, ubåter, og droner. NATO har også behov for strategisk løftekapasitet med transportfly som kan ta ekstra tunge løft, sier Stoltenberg og legger til at det også er behov for fly som kan gjennomføre tanking av kampfly i luften.

Russland, terror og byrdefordeling innad i alliansen var hovedtemaer da Stoltenberg møtte president Donald Trump i Det hvite hus onsdag. På møtet ga Stoltenberg en grundig gjennomgang av NATOs planer i nær framtid.

– Vi kaller det cash, contributions og capabilities. Jeg får ikke til tre ord på C på norsk, men det handler om penger til landenes egne forsvar, om styrkebidrag til NATOs operasjoner, og om direkte bidrag til NATOs felles behov, sier Stoltenberg.

Generalsekretæren sier enkeltland som sier seg villig til å investere i militære kapasiteter som NATO tenger, vil få noen av bestillingene. Noen anskaffelser, som utvikling av presisjonsstyrt ammunisjon, vil flere land tjene på å gå sammen om, sier han.

