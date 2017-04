Storbrann la migrantleir i Frankrike i aske

Før brannen brøt ut natt til tirsdag, besto leiren av nærmere 300 tettpakkede, enkle treskur og trehytter. Det som var igjen av leiren ved midnatt, var en haug med aske, sier Michel Lalande i de regionale myndighetene.

– Det blir umulig å sette opp hyttene der de var før.

Flere hundre migranter og flyktninger ble kjørt i busser til gymsaler i området etter brannen. Den skal ha startet etter uroligheter i leiren, hvor rundt 1.500 personer bodde. De fleste av migrantene i leiren er kurdere fra Irak.

– Sannsynlig påtent

Urolighetene mandag begynte med slåssing mellom afghanere og kurdere, og seks personer fikk stikkskader. Ifølge brannmannskaper ble totalt ti personer skadd i brannen. Ordførerens stabssjef i Grande-Synthe opplyser at brannen i leiren trolig startet med påsatte branner flere steder.

–Det som skjedde er ikke mulig på noen annen måte, sier han.

Brannen raste videre utover natt til tirsdag, og stabssjefen uttaler ved midnattstider at det enda ikke har vært mulig å gå inn i leiren for å undersøke hvor stort omfanget av skadene er.

–Det jeg kan se selv, er at alt har brent ned. Det som er igjen, er kjøkkenet og informasjonssenteret, sier han.

Skulle stenges

Opptil 150 flyktninger var involvert i slåssingen som brøt ut natt til tirsdag, og politiet hadde en stri tørn med å få oversikt over omfanget. Da de forsøkte å bryte inn, ble de ved flere tilfeller kastet stein på, opplyser AFPs korrespondent på stedet.

Flere vitner sier det har vært flere uenigheter i leiren etter at det kom flere afghanere fra migrantleiren "Jungelen" i Calais, som ble stengt nylig. Årsaken til tirsdagens konflikt skal være at flere afghanske migranter var misfornøyde med å bli plassert i leirens kjøkkener, mens kurderne fikk sove i hyttene.

Grande-Synthe ligger nær Dunkerque og ble åpnet av Leger uten Grenser for over ett år siden. I mars sa Frankrikes innenriksminister Bruno Le Roux at leiren skulle stenges så raskt som mulig på grunn av flere voldelige sammenstøt, senest i mars.

Leiren har økt i omfang etter den omstridte stengningen av migrantleiren «Jungelen» i Calais. I over ti år har den franske nordkysten tiltrukket seg et stort antall flyktninger og migranter som prøver å ta seg til Storbritannia.

