Storstilt leting etter døde etter russisk flystyrt

Tusenvis av redningsarbeidere deltok andre juledag i letingen etter omkomne i Svartehavet etter at et militært passasjerfly styrtet dagen før.

Det antas at alle de 92 personene om bord mistet livet da flyet, en Tupolev-154, styrtet i Svartehavet første juledag. Mange av de omkomne tilhørte Aleksandrov-ensemblet, det russiske forsvarets eget kor, som skulle ha holdt nyttårskonsert på en russisk flybase i Syria.

Transportminister Maksim Sokolov sier i en TV-uttalelse mandag at de etterforsker alle mulige årsaker til styrten, men at terror ikke er blant hovedteoriene. Han framholder i stedet at flyet etter alt å dømme styrtet som følge av teknisk feil eller feil begått av flygeren.