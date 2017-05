Svensk etterforskning av Assange stanses

Britisk politi opplyste fredag at Assange fortsatt er etterlyst i øyriket etter å ikke ha møtt i retten og brutt kausjonsforpliktelsene sine i 2012.

–Vi er forpliktet til å følge opp den britiske arrestordren dersom han skulle forlate ambassaden, skriver Metropolitan Police i en uttalelse.

Den kom like etter at den svenske påtalelederen Marianne Ny kunngjorde etterforskningen av Assange i Sverige vil bli stanset. Bakgrunnen er at det ikke anses som mulig å få australieren utlevert i overskuelig fremtid.

–Med hensyn til at alle muligheter til å drive etterforskningen videre nå er uttømte, framstår det ikke lengre forholdsmessig å beholde arrestordren mot Assange, eller å opprettholde den europeiske arrestordren, sa hun.

Assange lettet

Julian Assanges svenske advokat Per E. Samuelsson uttalte like etter nyheten at hans klient er lettet over at den svenske etterforskningen er avsluttet.

–Dette er en total seier for Julian Assange. Nå kan han forlate ambassaden når han vil. Vi har vunnet Assange-saken. Han er selvfølgelig glad og lettet, men han er kritisk til at dette har tatt så lang tid, sa Samuelsson.

Advokaten har kun hatt kontakt med sin klient via SMS.

–Han skrev: «Serious, oh my god», mer enn det har vi ikke rukket å snakke sammen.

Mindre alvorlig

Assange ble avhørt i november i fjor i Ecuadors ambassade i London. Sverige har siden 2010 etterforsket Assange for voldtekt og seksuelle overgrep som skal ha funnet sted i august samme år.

I uttalelsen fra politiet i Storbritannia heter det at lovbruddet Assange er etterlyst for der, er mindre alvorlig enn det han var anklaget for i Sverige.

–Og politiet vil benytte ressurser som står i forhold til dette lovbruddet, heter det videre.

Uavklart fra USA

Mens britene har bekreftet at de vil pågripe Assange dersom han forlater ambassaden, har amerikanerne vært noe mer uklare.

WikiLeaks-grunnleggeren har oppholdt seg i Ecuadors ambassade i London de siste årene, i frykt for å bli utlevert til og straffeforfulgt i USA for offentliggjøring av hundretusenvis av hemmeligstemplede dokumenter.

I forrige måned uttalte president Donald Trump at han ville støtte enhver beslutning fra justisdepartementet om å sikte australieren. Britene har heller ikke kategorisk benektet at de har mottatt en begjæring om utlevering til USA.

Samuelsson har uttalt at han og klienten uansett er lettet over at et hinder i alle fall er ute av veien.

–Svenskene er ute av leken, sier advokaten.