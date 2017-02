President Trump ertet The Terminator for dårlige seertall på TV. Terminator svarte med å foreslå å bytte jobb.

Verdens mektigste mann, USAs president Donald Trump, brukte torsdag sin tale på National Prayer Breakfast til å angripe Arnold «The Terminator» Schwarzenegger.

The Terminator svarte med sitt klassiske uttrykk «I’ll be back!» og la ute en 14 sekunders video på Twitter. Der foreslår han at de skal bytte jobb, slik at folk kan sove godt igjen med The Terminator som president.