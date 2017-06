Terrormistenkt canadisk-tunisier fremstilt for retten

Amor Ftouhi fra Quebec er siktet for å ha utført en voldshandling på en flyplass. Han er i politiets varetekt og omtales som samarbeidsvillig, opplyser det føderale politiet FBI. De etterforsker knivstikkingen som en terrorhandling, men sier det ikke er noe som tyder på at 49-åringen var en del av et større plan.

– Foreløpig anser vi ham for å være en ensom ulv. Vi har ingen opplysninger som antyder at han har fått noen opplæring, sier FBI-agent David Gelios, som leder etterforskningen.

Onsdag ettermiddag ble han fremstilt for en føderal domstol, og siktelsen mot ham ble lest opp. Det ble også klart at han vil få oppnevnt en offentlig forsvarer. Han forblir i politiets varetekt fram til det holdes nytt fengslingsmøte neste onsdag.

Stukket i halsen

Politimannen Jeff Neville ble angrepet på den internasjonale flyplassen i byen Flint litt før klokken 10 onsdag formiddag. Et øyenvitne forteller til avisa The Flint Journal at han så en politibetjent som blødde fra halsen på flyplassen. I nærheten lå det en kniv.

Ifølge siktelsen stakk 49 år gamle Ftouhi politimannen i halsen med en stor kniv mens han ropte "Allahu Akbar", som er arabisk for "Gud er størst". Dette brukes ofte som et kamprop av ytterliggående islamister.

Ifølge FBI skal Ftouhi ha ropt at "dere dreper folk i Syria, Irak og Afghanistan, og vi kommer alle til å dø" eller et lignende utsagn. 49-åringen skal ha hatet USA. Han skal ha spurt en politimann som fikk kontroll over ham, hvorfor han ikke drepte ham.

Bishop International Airport ble evakuert etter knivstikkingen, men flyplassen forsikret raskt at alle passasjerer var i trygghet. Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet etter kort tid, og ingen andre enn politimannen ble skadd.

Isolert hendelse

Tjenestemenn opplyser til NBC at 49-åringen ikke var oppført i noen av FBIs databaser fra før. Onsdagens angrep betegnes som en isolert hendelse, og tjenestemenn sier det ikke foreligger noen konkret trussel mot lokalsamfunnet i Flint.

De siste ti årene har Ftouhi bodd i Montreal i Canada, hvor han har kone og tre barn. Han har også familie i Tunisia og i Sveits. Canadisk politi har bistått i etterforskningen, blant annet med å sikre og søke gjennom mannens leilighet. Husverten sier han aldri har hatt noen problemer med Ftouhi, som beskrives som en eksemplarisk leieboer.

Tilstanden til politimannen ble først beskrevet som kritisk, og han ble brakt til sykehus og operert. Etter operasjonen ble det opplyst at tilstanden hans var stabil.