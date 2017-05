The Sun erklærte prins Philip for død

Medier over hele verden skvatt til da det ble kjent at Buckingham Palace hadde innkalt hele staben til et ekstraordinært møte torsdag morgen.

Noen timer senere ble det meldt at prins Philip, som nå er 95 år gammel, bare pensjonerer seg og ikke lenger skal ta på seg offisielle oppdrag.

Dødsmeldingen i The Sun ble raskt fjernet fra nettsidene, men med et Google-søk finner man den fortsatt.

Bommerten skal ha skjedd fordi en journalist som oppdaterte prinsens nekrolog, ved en feiltakelse trykket på send i stedet for lagre.

– Det var et uhell som kan skje med alle. Men alle her er skrekkslagne over dette, sier en talsmann for The Sun ifølge Press Gazette.

