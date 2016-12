Forsvars- og sikkerhetsindustrien har funnet et stort nytt marked i et stadig mer engstelig Europa: Grensekontroll og overvåking. Kritikere mener at selskapene som bidrar til å drive folk på flukt, også tjener på å stoppe flukten.

Det er lett å overse bygningen i Rue Montoyer 10. Ingen skilt antyder at den er viktigere enn andre langs den pregløse trafikkåren gjennom Brussel. Men det er den.

Dette er adressen til EOS og ASD, European Organisation for Security og Aerospace and Defence Industries Association of Europe. Begge er organisasjoner som prøver å påvirke EU-organene. De som jobber her, har kort vei å gå til EU-kommisjonen og enda kortere til Europaparlamentet. Brussel har kanskje 30.000 lobbyister. De som kommer fra Rue Montoyer 10 er vant til å lykkes.