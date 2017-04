Trump: – Angrepet i Syria kan ikke tolereres

USA anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske stridsmidler under angrepet, som Trump kaller "en krenkelse av menneskeheten".

Trump sa dette under en felles pressekonferanse med Jordans kong Abdullah i Det hvite hus onsdag, kort tid etter at USAs FN-ambassadør Nikki Haley i Sikkerhetsrådet truet med amerikansk alenegang overfor Syria.

– USA står sammen med våre allierte verden rundt og fordømmer dette forferdelige angrepet og alle andre forferdelige angrep for den del, sa Trump.

Samtidig nektet han å si om USA kommer til å gjøre noe, og i så fall hva.

Advarte

Amerikanske medier, som The New York Times , minner om at Trump tidligere gjentatte ganger de siste årene har advart mot å intervenere militært i Syria, og at han har hevdet at krigen i landet "ikke er vårt problem".

Trump kom også med flere direkte oppfordringer til forgjengeren Barack Obama om å holde seg langt unna Syria-krigen.

Mye å tape

– Angrip ikke Syria. Det er ingenting å tjene på det, bare fryktelig mye å tape, het det i en av oppfordringene.

I et intervju i mai i fjor understreket Trump at USA sto overfor langt større problemer enn Assad, og han gikk også hardt ut mot rivalen Hillary Clinton i valgkampen og anklaget henne for å ville styrte Assad-regimet.

Også etter at han hadde vunnet presidentvalget, tok Trump avstand fra dem som mener at USA må intervenere militært i krigen mot Assad-regimet.

– Jeg har et helt annet syn på Syria enn alle andre, sa han i et intervju med The New York Times.

Over streken

Tirsdagens angrep mot småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen, som i stor grad kontrolleres av islamistiske opprørere med bånd til al-Qaida, var imidlertid et vendepunkt, sa Trump onsdag.

– For meg så var dette å gå over streken. Når man dreper uskyldige barn, uskyldige babyer, små babyer, så går man over mange, mange streker, langt over en rød strek, mange, mange, streker, sa Trump under pressekonferansen med kong Abdullah.

– Min holdning overfor Syria og Assad er kraftig endret, nå snakker vi om et helt annet nivå, sa han.

(©NTB)