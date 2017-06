Trump har milliardgjeld

Det 98 sider lange dokumentet ble signert av Trump 14. juni og publisert fredag av US Office of Government Ethics (OGE).

Trump var involvert i 565 forskjellige selskaper via sitt forretningsimperium i fjor, viser dokumentene som dekker tidsrommet fra januar i fjor og fram til våren i år. Han trakk seg fra den daglige virksomheten i all sin forretningsvirksomhet dagen før han ble innsatt som president i januar.

Oversikten viser at omsetningen ved hans feriested Mar-a-Lago i Florida økte, og at han har hatt 20 millioner dollar i inntekter fra det nye hotellet som ble åpnet i Washington i september i fjor.

Dokumentene gir et bilde av Trumps verdier, men gir ikke nok innsikt til at man kan foreta en uavhengig vurdering av hans formue. Men dokumentene viser at Trump har en gjeld på 315 millioner dollar, nesten 2,7 milliarder kroner. 130 millioner dollar av gjelden er til Deutsche Bank. På inntektssiden er det golfklubben Trump National Doral i Miami som står for den største posten, 115,9 millioner dollar, oppført som "golfresort-relaterte inntekter".

Trumps inntekter i fjor vises derimot ikke like godt som en selvangivelse ville ha gjort, men Trump har så langt valgt å ikke dele selvangivelsen med offentligheten.

Også for året i forveien var Trumps gjeld estimert til rundt 315 millioner dollar, viser dokumenter som ble gitt ut for ett år siden.