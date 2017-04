Trump lover Kina bedre handelsavtale dersom de ordner Nord-Korea-problemet

Det skriver den amerikanske presidenten på Twitter tirsdag ettermiddag.

–Jeg forklarte til den kinesiske presidenten at en handelsavtale med USA vil bli langt bedre for dem, hvis de fikser problemet med Nord-Korea, skriver han.

Videre utdyper han at dersom ikke dette skjer, kan USA tvinges til å ta saken i egne hender.

–Nord-Korea leter etter trøbbel. Hvis Kina bestemmer seg for å hjelpe, flott. Hvis ikke, kommer vil til å løse problemet uten dem. U. S. A, skriver han.

Trump har gjort det klart at han ønsker at Kina skal presse naboen til å stanse sitt omstridte atomvåpenprogram. I mellomtiden har USA sendt hangarskipet Carl Vinson og en rekke andre krigsskip i retning den koreanske halvøya, som et svar på de nylige rakettestene fra Nord-Korea. Nord-Korea svarte med trusler om en "sterk motreaksjon" på den amerikanske tilstedeværelsen.

– Nord-Korea er parat til å reagere mot enhver form for krig ønsket av USA. Vi vil komme med den sterkeste motreaksjon mot provokatørene for å forsvare oss selv, med mektige, kraftige våpen, sa en talsperson i Nord-Korea.

