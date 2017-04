Trump strammer inn visumregler for utenlandske arbeidere

– Vi sender et sterkt signal om at vi skal forsvare våre arbeidere, beskytte våre jobber og sette Amerika først, sa Trump like før han skrev under på ordren tirsdag.

Presidentordren gir en rekke departement i oppdrag å foreslå nye regler for å hindre misbruk av dagens visumordning. Visumprogrammet skal kun tilbys "de best kvalifiserte eller best betalte søkerne", heter det.

– Vi mener arbeidsplasser må tilbys amerikanere først, sier Trump, som mener dagens visumprogram har blitt misbrukt for å leie inn utenlandsk arbeidskraft på rimeligere lønn enn det bedriftene har måttet betale for amerikanske arbeidstakere.

Visumprogrammet H1-B har til hensikt å hente inn utenlandsk arbeidskraft der man ikke har tilgang på kvalifisert innenlandsk arbeidskraft. Programmet er spesielt benyttet i teknologisektoren, blant annet for å skaffe seg kvalifiserte programmerere, fra andre land. Kritikere av ordningen sier den i hovedsak løper konsulentbransjens ærend ved å la teknologiselskaper spare penger på å leie inn utenlandsk arbeidskraft.

