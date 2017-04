Trump til NRK: Håper Europa ikke har noe å frykte fra Russland

– Hva mener du europeiske land har å frykte fra Russland, hvis denne spenningen fortsetter å eskalere, spurte NRKs USA-korrespondent Tove Bjørgaas på pressekonferansen i Det hvite hus.

– Jeg vil gjerne stoppe og si at jeg håper de til sjuende og sist ikke har noe å frykte. Akkurat nå er det en frykt, og det er helt klart problemer, men til sist håper jeg at det ikke vil lenger være en frykt og problemer, og at verden kan gå videre. Det ville vært den ideelle situasjonen, svarte Trump.

– Det er galskap, det som skjer, enten det er Midtøsten eller Ukraina. Uansett hvor du er, er det så mange problemer. Til sist tror jeg vi vil bli kvitt de fleste av disse problemene og at man ikke vil frykte hverandre. Det er slik det burde være, fortsatte han.

Trump kom også inn på Nord-Korea, som han anser som et stort problem, men som han mener Kina nå er i ferd med å gripe tak i, ved å sende tilbake båter med nordkoreansk kull.

– Vi så i går og vi ser i dag at de har sendt store mengder med kull fra Nord-Korea til Kina tilbake. Det er et viktig skritt og det er et av mange andre skritt jeg kjenner til. Vi får se hva som skjer, om det er effektivt eller ikke. Er det ikke effektivt, lover jeg deg at vi skal være effektive, sa Trump.

(©NTB)

LES OGSÅ: