Trumps nye kandidat til hærminister trekker seg også

Green var president Donald Trumps andrevalg til ministerposten etter at førstevalget, milliardæren Vincent Viola, trakk seg i februar.

Stillingen som øverste sivile leder for hæren er underlagt forsvarsministeren.

Green er mot likekjønnet ekteskap og har kritisert innvandring. Den siste tiden er et videoopptak av ham begynt å sirkulere på internett, der han omtaler transkjønnethet som en sykdom. Han snakker også om behovet for en front mot islamsk indoktrinering, med henvisning til da «den muslimske horde» invaderte Konstantinopel for flere hundre år siden. Green mener hans kristne tro er blitt misforstått og feiltolket.

Trumps kandidater til posten står i kontrast til president Barack Obamas hærminister, Eric Fanning, den første åpent homofile leder for en militær avdeling i USA.