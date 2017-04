Tusenvis måtte ta beina fatt ut av Stockholm sentrum

Skrekkslagne og gråtende mennesker som hadde satt seg på toget til Göteborg, ble innelåst. Toget fikk ikke forlate perrongen i kaoset som oppsto etter at en mann kjørte en lastebil rett inn i en travel gågate i Stockholm sentrum fredag.

Politiet ba folk forlate området og holde seg hjemme, og all kollektivtrafikk ble innstilt.

– Politiet oppfordrer mennesker til å bli hjemme og unngå sentrum. Spre dette til dem dere kjenner, tvitrer Stockholms-politiet fredag ettermiddag.

Togstans

På politiets oppfordring ble også all togtrafikk til og fra Stockholms sentralstasjon stanset, og politiet tømte stasjonsområdet for folk. Politiet ba fortsatt folk om å holde seg unna sentrum fredag kveld. All pendeltrafikk og busstrafikk i sentrum ble også innstilt.

– All togtrafikk fra og til Stockholm er innstilt ut døgnet, opplyste pressevakt Stephan Rye i SJ.

Tog på vei til Stockholm vil ifølge ham inntil videre ha Karlbergs stasjon og Södra stasjon som endestopp.

Like før klokken 19 ble T-banetrafikken så vidt gjenåpnet, ifølge SVT.

– Vi har fått beskjed om at vi kan gjenåpne trafikken, men vi kommer ikke til å stanse ved t-banestoppene Hötorget og T-centralen, sa pressekontakt Henrik Palmér i Storstockholms lokaltrafikk (SL).

Han advarte om at det kan drøye før trafikken er tilbake igjen som normalt.

Til fots

Utover kvelden åpnet lokale myndigheter lokaler for dem som ikke kunne komme seg hjem fordi T-banen sto.

Tusenvis av mennesker la imidlertid av gårde til fots, mens andre ble værende på jobben. Politiet hadde ingen konkrete råd til hva de skulle gjøre.

– Mitt beste råd er å ta kontakt med politiet i nærområdet. Det er jo politifolk overalt i sentrum, som eventuelt kan hjelpe til med å sluse ut folk, sa en talsmann for politiet, Lars Byström.

Styrket vakthold

Ifølge Swedavias pressesjef Anders Porelius gikk flytrafikken som vanlig på flyplassene Arlanda og Bromma fredag.

– Men på Bromma, Arlanda og til og med Landvetter har vi synlig nærvær av politi og vakter, sier han.

Han sier at det føres en dialog med politiet, og hvis det blir noen forandringer for flytrafikken, skjer det etter direktiv fra politiet.

