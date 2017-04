Tyrkiske medier: To personer drept utenfor valglokale i Diyarbakir

Det er foreløpig ingenting som tyder på at det dreier seg om et terrorangrep.

Avisen Hurriyet siterer nyhetsbyrået Dogan og melder om en skuddveksling mellom to grupper med ulike politiske oppfatninger.

Blant de involverte er sønnen til en lokal leder, og både han og broren er pågrepet, ifølge avisen.

Skytingen skjedde utenfor en skole som brukes som valglokale under søndagens folkeavstemning, der tyrkiske velgere skal stemme over grunnlovsendringer som vil gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt.

Diyarbakir ligger i de kurdiskbefolkede områdene av Tyrkia, og det kurdiskvennlige opposisjonspartiet HDP meldte søndag at politiet fjernet valgobservatører som har tilknytning til partiet.

Observatørene hadde fått utdelt ID-kort utstyrt med partisymbolet, og politiet begrunnet aksjonen med at det ikke er lov til å bruke partisymboler ved valglokalene under folkeavstemningen. Valgobservatørene ble tatt med til politistasjonen, der det var ventet at de ville måtte vente i timevis mens politiet skrev rapport.

