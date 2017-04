Tysk Høyesterett avviser anken til mannen som drepte Lene Sand

Det opplyser Patrick Lundevall-Unger, som er bistandsadvokaten til Sands familie i Norge.

– Jeg er veldig fornøyd med avgjørelsen. Familien kan nå legge bak seg tanken om at saken må overprøves. Denne tiden har vært krevende. Nå kan man la Lene hvile i fred, sier Lundevall-Unger til NTB.

Den 39 år gamle chilenske gjerningsmannen ble i september 2016 dømt til sju års fengsel for drapet som skjedde i juni 2015.

– Den dømte drapsmannen må dermed sone i lukket institusjon for alkohol- og rusavhengige. Her eksisterer det tøffe forhold. Forsvarer prøvde via anken å få saken overprøvd, samt få ham overført til vanlig soning. Dette slo Høyesterett hardt ned på, sier Lundevall-Unger.

Etter dommen i fjor ga familien og bistandsadvokat Lundevall-Unger uttrykk for at de var uenig i dommen for en medtiltalt 39-åring. Han ble dømt til ni måneders fengsel for å ha hjulpet til med å skjule blodspor og frakte liket bort i koffert i Berlin. Kofferten ble kastet i elven Spree. Også denne anken ble torsdag avvist av tysk Høyesterett.

Lundevall-Unger understreker at drapsmannen nå ikke vil ha noen mulighet for å ta saken videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

