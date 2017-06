Ukjente Pérez er nå på alles lepper

Selv etter venezuelansk målestokk var det en på alle måter oppsiktsvekkende hendelse da en politibetjent, som identifiserte seg selv som Óscar Pérez, natt til onsdag fløy over landets høyesterett i et politihelikopter, kastet fire granater og krevde den sosialistiske regjeringens avgang.

Ingen kom til skade

Ikke alle granatene gikk av, og ingen kom til skade, men Óscar Pérez tok også luftveien forbi innenriks- og justisdepartementet, hvor han avfyrte en rekke skuddsalver, og selv ikke her avsluttet han aksjonen. Omgitt av uniformerte og bevæpnede menn med beret publiserte han like etter en video på Instagram med seg selv i sentrum, hvor han gjentok sitt krav om «frihet for folket».

– Vi er en koalisjon av militærfolk, politi og sivile som søker en balanse og er imot denne kriminelle overgangsregjeringen. Vi tilhører ikke noe politisk parti, men er nasjonalister, patrioter og tilhengere av institusjonell lov og orden, sa politimannen, som høytidelig leste fra et stykke papir.

Samtidig ba han landets borgere om å begi seg til landets militærbaser og kreve presidentvalg «mot tyranniet og til støtte for de unge som kjemper for demokratiet vårt».

– Vi har to muligheter. Den ene er at vi blir stilt for en domstol i morgen for gjerningene vi har utført fordi vi har en samvittighet. Den andre er at vi sammen befrir oss selv fra denne korrupte regjeringen. Vi er Guds krigere og vår misjon er å tjene landet. Leve Venezuela!

Ulmende protester

Med seg i helikopteret hadde Pérez et banner med teksten «350Libertad» – 350Frihet – en henvisning til paragraf 350 i Venezuelas grunnlov, som tar avstand fra ethvert regime som ikke respekterer demokratiske rettigheter.

Ifølge informasjonsminister Ernesto Villegas avfyrte helikopteret 15 skudd mot innenriksdepartementet, hvor det på samme tidspunkt ble holdt en mottakelse for 80 mennesker som markerte «journalistenes dag».

Fakta: Helikopteret funnet Helikopteret som ble brukt i et angivelig kuppforsøk i Venezuela tirsdag, er funnet etterlatt på en strand. Det stjålne politihelikopteret som ble brukt i det president Nicolás Maduro hevder var et kuppforsøk, ble funnet på en strand i den nordlige byen Vargas onsdag. Den antatte kapreren Oscar Pérez er på rømmen. Landets innenriksminister Néstor Luiz Reverol har bedt Interpol om å utstede en såkalt «rød alarm» på Pérez, melder CNN. Det innebærer at han vil bli ettersøkt verden over.

Christian Veron / Reuters Scanpix

Deretter fløy helikopteret videre til høyesterett, hvor det ifølge Villegas ble kastet fire israelske granater «av colombiansk herkomst». To av granatene hadde nasjonalgarden som mål, sa ministeren.

Protester lenge

Politimannens handlinger kommer etter tre måneders voldelige protester fra Venezuelas opposisjon, som regjeringen har møtt med harde midler. Minst 76 har så langt mistet livet, senest en tenåring som ble offer for militærets kuler, og flere enn 1.000 har blitt såret under gatekampene.

Demonstranter har protestert over landets stadig dypere økonomiske og sosiale krise, og har gjentatte ganger appellert til militæret om å avstå fra å støtte Nicolas Maduros regjering.

I 2016 oversteg Venezuelas inflasjon 800 prosent, og den negative veksten ligger ifølge landets sentralbank på 18,6 prosent. Dessuten er kriminaliteten for lengst ute av kontroll.

Lunkne filmanmeldelser

Om Óscar Pérez virkelig har den militære, politimessige og sivile støtten han hevder er ennå uvisst, men et ukjent antall personer fra militæret har de siste månedene blitt fengslet, og Maduro fordømte øyeblikkelig hendelsen som «et terrorangrep», og satte landets væpnede styrker i høyeste alarmberedskap.

Selv forsvant Óscar Pérez like brått som han dukket opp, og blant venezuelanerne begynte spekulasjonene om hvem denne Pérez virkelig er. Det er klart at han tilhører CICPC, politiets spesial- og etterretningsstyrke, og er sjef for en luftbåren enhet. Han er utdannet pilot og har dessuten vært ansatt både i fallskjermtroppene og dykkerkorpset.

– Jeg er en mann som går ut på gaten uten å vite om jeg kommer hjem igjen, fordi døden er en del av evolusjonen, har Pérez sagt om seg selv ifølge den venezuelanske avisen El Nacional.

Politimannen er svært aktiv på Instagram, hvor han ofte legger ut videoer av seg selv på jobben.

Mislykket skuespiller

I tillegg har Pérez en kort og mislykket karriere bak seg som skuespiller i filmen «Muerte Suspendida» av regissøren Óscar Rivas. Flere lokalkjente skuespillere medvirket i denne filmen fra 2015, hvor Pérez spilte pilot. Filmen, som handler om hvordan en bortføring påvirker en familie, portretterte det venezuelanske politiet som ubestikkelige helter, men anmelderne mente med god grunn at den var lite troverdig og ga den lunkne anmeldelser.

Pérez selv – som etter filmen fikk tilnavnet Venezuelas James Bond – erklærte seg riktignok fornøyd, fordi målet hans med filmen var å vise hvordan en pilot jobber for fedrelandet sitt, og hvordan politiet løser kompliserte oppgaver, sa den slanke, muskuløse og solbrune Pérez, som også frilanser som fotomodell.

Tirsdag erklærte Maduro at man hadde avslørt et komplott mot regjeringen hans, angivelig anført av USA, og truet de protesterende borgerne. – Hvis det oppstår kaos og vold i Venezuela, og den bolivarske revolusjonen er truet, så går vi til kamp. Det vi ikke oppnår med stemmer må vi ta med våpen, sa han.

Maduros popularitet ligger på rundt 21 prosent ifølge de siste meningsmålingene.

Venezuela har en lang tradisjon for kupp og kuppforsøk. I nyere tid forsøkte daværende fallskjermsoldat Hugo Chávez å styrte president Carlos Andres Pérez i 1992. Chávez ble fengslet, men senere – i 1998 – valgt til president. I 2002 overlevde Chávez selv et kuppforsøk fra en gruppe opprørske offiserer. Noen måneder senere ble enda et kuppforsøk forhindret, denne gang fra ledende politikere i opposisjonen.

Aftenbladet/Politiken