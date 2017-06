Utenriksdepartementet: - Ikke norske penger til terrorlønn

Presseavdelingen i departementet viser til at utenriksminister Børge Brende (H) har fått forsikringer fra palestinernes president Mahmoud Abbas om at norske penger ikke går til dette formålet.

Statsråden har flere ganger de siste årene tatt opp problemstillingen med palestinerne, og det samme har det norske embetsverket gjort.

På et møte i mai 2016 sa Abbas til Brende at norske penger ikke brukes til dette.

Brende mente da at ordningen med belønning til fanger og etterlatte etter terrorister bør opphøre.

Dette sa Brende i Stortinget i fjor:

– Norske penger til palestinerne går til statsbygging og institusjonsutvikling, som det er i alles interesse at videreføres. Dette blir også understreket fra israelske myndigheter. Selv om norske bistandsmidler ikke finansierer ordningen, vil Norge, som stor bidragsyter til palestinske selvstyremyndigheter, også i fremtiden uttrykke at vi finner praksisen uakseptabel og anbefale at den avvikles.

Men hvordan skilles norske bistandsmidler fra andres bistand? Er det noen revisjonsberetninger eller noe annet som beviser at norske penger holdes utenfor en slik ordning?

Dette spørsmålet ble forelagt UD fredag, men svaret har foreløpig ikke kommet.