Uvær og tornadoer tok minst 14 liv i USA

Kraftig storm og flom raser over sør- og Midtvesten i USA. Meldingene om dødsfall inkluderer en to år gammel jente i Tennessee som døde etter å ha blitt truffet av en tung metallstang fra et fotballmål, som ble blåst over ende søndag. I Mississippi er en sjuåring meldt omkommet etter å ha fått kraftig elektrisk støt via flomvann. Også to personer person fra Missouri er på listen over dødsofre. Fra før av var det meldt om fire omkomne i Texas lørdag og ytterligere fem døde søndag i nærliggende delstater.

I Arkansas omkom en frivillig arbeider ved brannvesenet etter at han ble truffet av et kjøretøy mens han målte vannstanden på Highway 25 nord for byen Little Rock.

Redningsmannskaper nordvest i Arkansas lette søndag etter en 18 måneder gammel jente og en fire år gammel gutt som satt i en bil som ble tatt av flomvannet over en bro.

En rekke hovedfartsårer er stengt på grunn av det kraftige uværet, som ikke er vanlig på denne tiden av året. En av tornadoene kan ha beveget seg så langt som 80 kilometer og gjort enorm skade på veien. Mange steder er elektrisiteten borte etter at trær og elektrisitetsmaster er revet over ende. I Texas er hus jevnet med jorden, biler kastet på taket og trær revet opp med roten i tornadoene.