Valglokalene i Frankrike har åpnet

Frankrikes 66.546 valglokaler åpnet søndag morgen klokka 8. I store byer holder de åpent til klokka 20 søndag kveld, mens de andre steder stenger klokka 19.

Rundt 45,7 millioner mennesker er stemmeberettiget i Frankrike, samt 1,3 millioner franske statsborgere som bor i utlandet.

Det er ventet at sentrumskandidaten Emmanuel Macron avlegger sin stemme i Le Touquet ved den engelske kanal rundt klokka 10.30. Utfordrer Marine Le Pen fra Nasjonal front skal stemme klokka 11 i Hénin-Beaumont nord i Frankrike.

Rundt 50.000 politifolk er utplassert over hele landet for å beskytte valglokalene.

Den franske valgkampen ble avsluttet ved midnatt natt til lørdag i henhold til fransk lov. Like før ble det kjent at bevegelsen rundt Macron skal ha blitt utsatt for et hackerangrep. Flere dokumenter og eposter ble lekket på nett, etter alt å dømme ispedd falsk informasjon.

Frankrikes valgkommisjon advarte franske journalister mot å spre den lekkede informasjonen den siste dagen før valget.