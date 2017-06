Vi følger valget i Storbritannia direkte

Nyvalget til det britiske underhuset ble utskrevet i april av statsminister Theresa May, til tross for at hun tidligere hadde sagt at et valg ikke hadde noe hast.

Hun ønsket selvsagt et solid flertall, og mye tydet på at hun skulle få det. De konservative lå godt an på målingene, men nesten hele forspranget har blitt spist opp før valgdagen.

Valgkampen er blitt preget av flere terrorangrep de siste ukene.

Valglokalene stenger klokken 23.00 norsk tid, og de første resultatene er ventet rundt midnatt.

Vi følger valgkvelden i direktestudioet under: