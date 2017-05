For litt over et år siden, i mars 2016, erklærte WHO at ebola ikke lenger utgjorde en ekstraordinær helsetrussel i Vest-Afrika.

Guinea, Liberia og Sierra Leone var de tre landene som var hardest rammet av ebolaepidemien i 2014.

Men også i Kongo ble det da registrert tilfeller av den dødelige sykdommen.

Ebolaviruset ble registrert for første gang i Kongo i 1976. Siden har det vært sju utbrudd av ebola i landet, ifølge amerikanske helsemyndigheter.