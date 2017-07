Trump junior beskyldes for mulig lovbrudd og forræderi: - Et veiskille

– Dette er et viktig veiskille, fastslår Ole Moen, pensjonert professor i historie ved Universitetet i Oslo.

I løpet av det siste halvåret er det kommet stadig nye avsløringer knyttet til Russlands antatte forsøk på å hjelpe Donald Trump i valgkampen i fjor.

Noe samarbeid mellom russerne og Trumps medarbeidere, er ikke blitt dokumentert. Moen mener likevel at avsløringene om Trumps eldste sønn skiller seg betydelig fra det som er kommet fram tidligere.

– Trump junior viste at han hadde en intensjon om å gjøre noe kritikkverdig, sier han til NTB.

Dette kritikkverdige ligger nær opptil lovbrudd og forræderi, mener professoren.

– Elsker det

Trump junior valgte tirsdag å offentliggjøre eposter han mottok og sendte i juni i fjor angående et møte med en russisk advokat.

Da hadde avisa New York Times allerede skrevet flere artikler om møtet, og Trump junior hadde endret sine forklaringer om hva som skjedde.

I epostene går det tydelig fram at Trump junior ble tilbudt informasjon som kunne skade Hillary Clinton. Informasjonen stammet angivelig fra russiske myndigheter, og den ble formidlet via den russisk-aserbajdsjanske forretningsmannen Aras Agalarov.

– Hvis dette er det du sier, elsker jeg det, skrev Trump junior i sitt svar til briten Rob Goldstone, som har forbindelser til Agalarov og hans sønn, popstjernen Emin Agalarov.

Advokaten benekter

Trump junior sa deretter ja til et møte om saken med advokaten Natalia Veselnitskaja, som ble hevdet å være tilknyttet russiske myndigheter.

Både den daværende sjefen for Donald Trumps valgkamp, Paul Manafort, og Trumps svigersønn Jared Kushner ble invitert med på møtet.

Veselnitskaja hadde imidlertid ingen nyttig informasjon å by på, hevder Trump junior. I stedet brukte hun møtet til å diskutere en sak knyttet til adopsjon av russiske barn. Veselnitskaja selv nekter for at hun noen gang har opptrådt på vegne av russiske myndigheter.

En talsmann for den russiske regjeringen avviser at de ga informasjon om Clinton til Agalarov.

Moen mener likevel at Trump junior potensielt kan ha brutt loven. Grunnen er at han var villig til å motta denne typen informasjon selv om han ble fortalt at den stammet fra russiske myndigheter.

Anklage om forræderi

I USA er det lovforbud mot å ta imot økonomisk hjelp fra andre stater til bruk i valgkamper.

Flere amerikanske jurister mener informasjonen Trump junior ble tilbudt, i praksis ville vært en form for russisk støtte. Andre eksperter er uenige og mener loven ikke kan tolkes slik.

Jussprofessor Richard Painter, som var etisk rådgiver for president George W. Bush, går så langt som å anklage Trump junior for forræderi. Moen mener det er "kort vei" fra det Trump junior gjorde, til forræderi.

Historieprofessoren peker på at president Trump og hans medarbeidere har avvist alle anklager om at de på noen måte samarbeidet med russerne. Avsløringen om Trumps sønn, som var involvert i farens valgkamp, viser at han var villig til å motta russisk hjelp.

Statsviter Hilmar Langhelle Mjelde ved Universitetet i Bergen kaller opplysningene om Trump junior for en "game changer".

– Trump-leiren har sagt i et halvt år at dette var grunnløse beskyldninger. Men nå har man det skriftlig fra Trump junior at han var åpen for hjelp fra utlandet, sier han.