Skyskraper brant for andre gang i Dubai

Brannvesenet i De forente arabiske emirater fikk kontroll over flammene i 03.30-tiden, flere timer etter at brannen brøt ut. Det pågikk etterslukking i morgentimene.

Det var andre gang på to år at det brøt ut brann i skyskraperen, som går under navnet Torch Tower.

Det brant i fasaden til over 40 av de 86 etasjene, ifølge en journalist i nyhetsbyrået Associated Press (AP) som var på stedet.

Storbrannen startet i 63. etasje, opplyser politileder Abdullah Khalifa Al Marri i Dubai.

– Vi takker Gud for at ingen ble skadd. Takket være redningsmannskapenes innsats ble beboere evakuert fra bygningen til en trygg bygning i nærheten, sier han.

Ukjent brannårsak

Beboere ble sett gråtende på utsiden av den 350 meter høye skyskraperen. Mange av dem oppgir at brannen brøt ut like etter klokken 01 natt til fredag.

Flere øyevitner la ut videoer av brannen på sosiale medier der flammene slikker oppover det 350 meter høye bygget mens bygningsmateriale og glass faller ned. Politiet sperret av området rundt bygget.

Skyskraperen ligger ved Dubai Marina og har noe under 700 leiligheter.

Torch Tower ble rammet av en stor brann så sent som for to år siden. Arbeidet med å reparere bygningsfasaden etter denne brannen pågikk fortsatt, ifølge en av beboerne.

Det er foreløpig ikke oppgitt noen brannårsak. Myndighetene har tidligere opplyst at minst 30.000 bygninger i landet har brannfarlig fasade eller isolering.

Brannfarlig fasade

Det har vært flere storbranner i skyskrapere i Dubai de siste årene.

I fjor sommer brøt det ut brann i høyhuset Sulafa Tower på 75 etasjer. Nyttårsaften 2016 slukte flammene en 63 etasjer høy skyskraper. Det ble ikke meldt om skadde i noen av storbrannene.

Tidligere i år fikk Dubai nye brannforskrifter for å få bukt med problemet med brennbare fasader. Forskriftene slår fast at lett antennelig panel skal byttes ut for å gjøre skyskraperne mer brannsikre.

Brannfarlige fasader i høyhus ble for alvor satt på dagsorden i Storbritannia etter en storbrann i en boligblokk der minst 80 personer omkom. Der har myndighetene undersøkt brannsikkerheten i flere hundre bygninger og sett seg nødt til å evakuere beboere i minst 60 av dem.