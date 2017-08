Fagforeningstopp forlater Trump i protest

Richard Trumka leder AFLO-CIO, den største hovedsammenslutningen på arbeidstakersiden i USA. Han er det femte medlemmet som trekker seg fra presidentens råd for industriarbeidsplasser.

– Vi kan ikke sitte i et råd for en president som tolererer fordommer og hjemlig terror. Presidentens uttalelser i dag annullerer de fremtvungne kommentarene han kom med i går om Ku Klux Klan og nynazister, sier Trumka.

La skylden på begge sider

Han viser til en pressekonferanse Trump holdt tirsdag. Den skulle handle om infrastruktur, men det kom raskt spørsmål om helgens demonstrasjoner i Virginia. Igjen valgte Trump samme linje som på lørdag, da han ga begge sider skylden for de voldelige opptøyene. Han sa at også motdemonstrantene var veldig voldelige, og kalte dem «alt-left», med referanse til alt-right-betegnelsen, som brukes av mange om ytre høyrefløy.

Dermed gikk presidenten tilbake på mandagens uttalelse, da han etter kritikk fra hele det politiske spekteret i USA fordømte nasjonalistiske og rasistiske grupper. Trump avviste tirsdag at han hadde ventet for lenge med å kommentere demonstrasjonene og hevdet at han hadde ventet på mer fakta, før han la til at alt fortsatt ikke er kjent om volden.

En 32 år gammel kvinne ble drept og om lag 20 ble såret da en mann med nazi-sympatier kjørte inn i en gruppe motdemonstranter i Charlottesville.

Flere har trukket seg

Også flere næringslivstopper har sagt fra seg plassene sine i American Manufacturing Council i protest mot Trumps trege reaksjon på demonstrasjonene. Tirsdag hevdet Trump at de hadde trukket seg fordi de skammet seg over at selskapene deres har produksjon utenfor USA. Panelet skal jobbe med å skape flere jobber i USA.

Trump hevder sågar at relasjonene mellom svarte og hvite i USA har blitt bedre i hans periode og vil bli enda bedre hvis det skapes flere jobber i USA.

Fornøyde, sinne og fornøyde igjen

Hvite nasjonalister som følger nøye med på Trumps reaksjoner etter sammenstøtene i Charlottesville var først fornøyd, deretter sinte, men ser nå ut til å være fornøyd igjen etter at presidenten har gått tilbake til sin opprinnelige linje med «skylddeling».

Mange tok det ille opp da Trump omtalte de ytterliggående nasjonalistene som «bøller og kriminelle». Den tidligere Ku Klux Klan-lederen David Duke, som uttrykte støtte til Trump i valgkampen, skrev mandag på Twitter at presidenten «for Guds skyld» ikke måtte føle seg presset til «å si slike ting. Du tjener ikke på det».

Etter tirsdagens omdreining, var tonen en annen. «Takk, president Trump, for din ærlighet og ditt mot til å si sannheten om Charlottesville & fordømme venstre-terroristene i BLM/Antifa», det siste med henvisning til Black Lives Matter-bevegelsen og antifascistiske aktivister.

Forsvarte Bannon

Trump brukte også tirsdagens pressekonferanse til å ta sin sjefstrateg Steve Bannon i forsvar.

– Han er en god mann, ikke en rasist, sa Trump før han la til: – Vi får se hva som skjer med ham.

Bannon regnes som en viktig representant for Trumps mest høyreorienterte velgere. Han er kjent for å ha drevet det høyrepopulistiske nettstedet Breitbart før han sluttet seg til presidentens valgkampteam.