Verdens mest utskjelte tv-kanal: Al-Jazeera

Saudi-Arabia, Egypt og flere andre arabiske land krever at Qatar legger ned tv-kanalen Al-Jazeera. Kanalen har siden starten for 20 år siden utfordret de arabiske diktaturene med hardtslående journalistikk. Det har ført til at Al-Jazeera omtales som verdens mest utskjelte tv-kanal.