Trump anker innreiseforbud-kjennelse

Kjennelsen fra delstaten Hawaii kommer til å bli anket direkte til høyesterett, opplyste Sessions fredag ettermiddag.

En føderal dommer i delstaten Hawaii konkluderte torsdag i en kjennelse med at også besteforeldre og søskenbarn må ha rett til å besøke familien sin i USA og dermed unntas fra president Donald Trumps innreiseforbud.

Kjennelsen kom etter at USAs høyesterett 26. juni ga grønt lys for at Trump-administrasjonen delvis kunne innføre presidentens omstridte innreiseforbud, så lenge det ble gjort unntak for personer med en reell og nær tilknytning til USA, blant annet gjennom studier, arbeid og familie.

– Definisjonen er feil

Trump-administrasjonen definerte «nær familie» som forelder, søsken, ektefelle, barn, voksen sønn eller datter, svigersønn eller -datter. Dermed kunne besteforeldre og søskenbarn til amerikanske borgere nektes innreise fra de seks overveiende muslimske landene forbudet dekker.

Regjeringens definisjon er feil, slo den føderale domstolen i Hawaii fast torsdag.

– Regjeringens smalt definerte liste finner ikke støtte i høyesteretts omhyggelige formuleringer, og heller ikke i innvandringsvedtektene som regjeringen fester sin lit til, skrev dommer Derrick Watson i kjennelsen.

– Har lidd nok

Sessions mener at en enkelt domstol nok en gang har tatt en avgjørelse på vegne av hele nasjonen i en tid med alvorlige trusler.

– Ved denne avgjørelsen har domstolen erstattet nasjonale sikkerhetsbestemmelser for den utøvende makten med sine politiske preferanser, sa Sessions.

Justisministeren på Hawaii, Douglas Chin, mener regjeringen ikke kan ignorere mulighetene som ligger i innreiseforbudet etter eget skjønn.

– Familiemedlemmer har blitt skilt, og mennesker har lidd nok, sa delstatens justisminister Douglas Chin.

Forbudet

President Donald Trump undertegnet i januar en ordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA. En føderal dommer i Seattle utstedte en uke senere en landsomfattende forføyning som satt forbudet til side. I mars ble det utstedt et nytt og mindre omfattende forbud av Trump.

Innreiseforbudet gjelder personer fra Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.