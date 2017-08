39 døde i monsun i Bangladesh

Over 2,6 millioner mennesker er berørt av oversvømmelsene, opplyser tjenestemenn.

Mange av de omkomne har druknet, mens andre har dødd av elektriske støt. Alle dødsfallene har inntruffet i de åtte distriktene som er hardest rammet av monsunen, opplyser Abdul Kuddus Bulbul i landets katastrofemyndighet til DPA.

Gårder og jordbruksarealer i 18 distrikter nord og nordøst i Bangladesh ligger nå under vann. Over 350.000 mennesker er gitt husly i nærmere 1.600 midlertidige sentre. Disse har blitt åpnet etter hvert som en rekke elver – inkludert Ganges, Brahmaputra og Meghna – har gått over sine bredder.

Landets minister for katastrofeberedskap sier myndighetene har sendt ut tilstrekkelig med tørrvarer til at alle de berørte skal få nok å spise.

– Vi har fordelt 2.541 tonn ris og 10 millioner taka i nødhjelp til de rammede, sier Mofazzal Hossain Chowdury. 10 millioner taka tilsvarer snaut 1 million kroner etter dagens kurs.

Tog mellom hovedstaden og flere distrikter i nord er innstilt fordi skinnegangen ligger under vann. I juni døde over 130 mennesker i jordskred utløst av kraftig nedbør sørvest i landet.