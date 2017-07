Sveitsisk politi jakter på motorsagangriper

For én av de sårede er tilstanden alvorlig, opplyser politiet på en pressekonferanse. Gjerningsmannen var mandag ettermiddag fortsatt på frifot etter angrepet, som skjedde i gamlebyen i Schaffhausen.

Statsadvokat Peter Sticher beskriver den 51 år gamle antatte gjerningsmannen som farlig og sier at vedkommende tidligere er dømt for brudd på våpenloven.

– Han betegnes som aggressiv og har psykiske lidelser, ser Sticher.

Politiet understreker at det ikke dreier seg om et terrorangrep og at angrepet trolig kan settes i sammenheng med en konflikt mannen har med et forsikringsselskap.

Det brøt ut panikk idet mannen gikk til angrep mandag formiddag. Deler av byen ble sperret av, og både folk som handlet, var ute og spiste eller spaserte, måtte forlate området. Et øyenvitne forteller til tabloidavisen Blick at en eldre mann ble såret i hodet.

Schaffhausen har 36.000 innbyggere og ligger nord i Sveits, like ved grensen til Tyskland.