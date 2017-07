Italienske medier: to døde funnet etter at bygning kollapset utenfor Napoli

Nyhetsbyrået ANSA skriver fredag kveld at redningsmannskapene på stedet har gravd fram to omkomne i ruinene.

Det skal dreie seg om en mann og en kvinne. Fem personer skal fortsatt befinne seg under ruinene, ifølge La Repubblica. ANSA melder at seks personer er savnet.

Tidligere på dagen ble det meldt at åtte personer, inkludert to barn, ikke var gjort rede for etter at deler av bygningen kollapset i kystbyen Torre Annunziata fredag morgen. Barna skal være 8 og 11 år gamle, opplyser byens ordfører, Enzo Ascione, til Corriere della Sera.

Ropte om hjelp

Bygningen er bebodd av to familier bestående av totalt åtte personer, skriver Napoli Today. La Repubblica har snakket med brannvesenet som mener at ulykken skyldes at tredje og fjerde etasje kollapset rundt klokka 06.20. To av etasjene i komplekset skal ha stått tomme på grunn av oppussing, melder Lettera35.

Rundt 70 mennesker har deltatt i redningsarbeidet, blant dem politifolk med søkshunder, melder Corriere della Sera. Samme avis skriver at redningsmenn har rapportert om at de har hørt stemmen til en kvinne som ba om hjelp i bygningen rundt klokken 09:20.

Ingen eksplosjon

Vitner har fortalt til ANSA at det ikke var noen eksplosjon før hendelsen. Et godstog passerte like ved bygningen rett før den kollapset. Brannmenn tok i bruk lange, uttrekkbare stiger for å kontrollere stabiliteten i en tilstøtende bygning i boligområdet. Redningsarbeidere har gjennom dagen fjernet murstein for hånd og sender det ut i bøtter.

To brannmenn ble skadd under redningsarbeidet, etter at de ble truffet av steinsprut under utgravningsoperasjonen. Én av brannmennene er nå brakt til sykehus, skriver Corriere della Sera.

Også en av redningshundene som deltok i redningsarbeidet er skadd.