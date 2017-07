Trump holdt flammende politisk tale på speiderleir

Trump innledet talen ved å love at han ikke kom til å snakke om politikk.

– Hvem faen vil snakke om politikk foran guttespeiderne? spurte han.

Men etter hvert var det nettopp politikk talen handlet om. Mange speidere svarte med støttende tilrop, nærmest som under ett av valgmøtene han holdt før han ble president, ifølge avisen Washington Post.

Helsereformen

Trump snakket også om helsereformen og hans forsøk på å bli kvitt Obamacare. Han truet i samme slengen med å sparke helseminister Tom Price hvis han ikke sikrer flertall for et nytt forslag som skal legges fram i Kongressen tirsdag.

– Forhåpentligvis får han stemmene i morgen slik at vi kan begynne å kverke denne forferdelige tingen kalt Obamacare, sa Trump.

– Det er best han får stemmene. Hvis ikke, vil jeg si: Tom, du har fått sparken, la han til, noe som førte til latter blant publikum. Trump ga deretter helseministeren, som sto på scenen sammen med Trump, et vennlig klapp på skulderen som for å vise at han tullet.

Kritiserte Obama

I tillegg refset han Obama for ikke å ha besøkt speiderleiren under sin tid som president.

– Nei, ropte mengden da Trump spurte om Obama hadde besøkt leiren.

Trump er den åttende presidenten som besøker speidernes landsleir, som holdes hvert fjerde år. Obama besøkte ikke leiren i løpet av sine to presidentperioder, men han holdt en videooverført tale i forbindelse med speidernes 100-årsjubileum i 2010.

På forhånd hadde alle speiderne blitt bedt om å ikke opptre som på et valgmøte. Ifølge leirens egen blogg ble de i stedet bedt om å vise respekt for at det blant speiderne er mange ulike synspunkter. De ble også advart om at slik opptreden ville kunne virke splittende.