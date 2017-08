Minst 36 døde i togulykke i Egypt

Ulykken skjedde da et tog som kom fra Kairo, braste inn i bakdelen til et tog som sto på en liten stasjon i forstaden Khorshid, rett øst for kystbyen.

Toget på stasjonen hadde akkurat ankommet Alexandria fra Port Said ved Suez-kanalen, opplyser det egyptiske jernbaneverket.

Jernbaneverket sier ingenting om årsaken til ulykken, men sier den etterforskes. Statlig fjernsyn melder at kollisjonen kan ha skjedd som følge av en teknisk svikt som førte til at det ene toget ble stående på stasjonen da det andre toget kom kjørende.

Opprørspoliti

Det ble tidlig meldt om et tosifret antall omkomne. Helsedepartementet opplyste i en uttalelse få timer etter ulykken at tallet på døde har steget til 36. Ytterligere 123 er skadd.

TV-bilder viser sønderrevne togvogner som ligger på jernbanesporet mens folk strømmer til for å hjelpe ofrene. Før ambulansene fikk brakt ofrene til sykehus, ble de døde og sårede lagt på tepper ved siden av skinnene i jordbruksregionen i utkanten av den egyptiske middelhavsbyen.

Flere hundre forbipasserende og pårørende samlet seg på ulykkesstedet, mens opprørspoliti ble utplassert for å holde dem på avstand.

Skolebuss

Trafikksikkerheten ved jernbanen i Egypt er mangelfull, noe som i stor grad skyldes dårlig vedlikehold og styring gjennom flere tiår.

Togulykken den verste på mange år i Egypt. I november 2012 omkom 47 mennesker da et tog braste inn i en skolebuss. Året etter døde 27 mennesker i en annen kollisjon mellom et tog og en buss sør for Kairo. I 2002 omkom 373 mennesker da det brøt ut brann på en travel jernbanestasjon sør for hovedstaden.