Minst sju omkom i jordskjelv i Kina

Minst fem av de omkomne var turister på besøk i nasjonalparken Jiuzhaigou, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Kriseberedskapsmyndighetene frykter imidlertid at opptil 100 kan ha omkommet og at opptil flere tusen kan ha blitt skadd i skjelvet.

Skjelvet rammet et tynt befolket område klokken 21.19 tirsdag kveld lokal tid og kunne føles helt til hovedstaden Beijing 1.200 kilometer unna.

Ifølge kriseberedskapsmyndighetene kan mer enn 130.000 boliger ha blitt påført skader, men dette er så langt et foreløpig anslag.

Jordskjelvet ble målt med styrke på 6,5, ifølge data fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS tirsdag ettermiddag. Det kinesiske jordskjelvsenteret oppgir på sin side styrken til 7,0. De to sentrene oppgir også høyst ulik dybde på skjelvet. USGS' opplysninger viser at skjelvet ble utløst 10 kilometer under bakken, mens kinesiske myndigheter anslår dybden til 20 kilometer.

Skjelvet rammet et område rundt 280 kilometer nord for provinshovedstaden Chengdu. Dette er et område som ikke ligger langt unna stedet der et jordskjelv med styrke på 8,0 rammet i 2008. Den gang mistet 87.000 mennesker livet og rundt 375.000 ble skadd.

Kina opplever jordskjelv med jevne mellomrom, særlig i de fjellrike områdene i vest og sørvest.

Det var tirsdag over 38.000 turister på besøk i nasjonalparken Jiuzhaigou, som er blant de mest populære i landet og som står på Unescos verdensarvliste.