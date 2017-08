Amerikanske tjenestemenn gikk på britisk lure-epost

Talskvinne Sarah Huckabee Sanders sa tirsdag at Det hvite hus etterforsker saken.

– Vi tar alle nettrelaterte problemer på alvor og vil undersøke dette videre, sa hun.

Ifølge CNN var Trumps rådgiver Tom Bossert, som har ansvar for innenlands- og cybersikkerhet, en av dem som lot seg lure. Bossert trodde tilsynelatende at han korresponderte med Trumps svigersønn og seniorrådgiver Jared Kushner, og inkluderte en personlig epostadresse i sitt svar.

Også den sparkede kommunikasjonssjefen Anthony Scaramucci gikk på limpinnen fra mannen som utga seg for å være den tidligere stabssjefen Reince Priebus.

Andre som ble utsatt for narrespillet var Jon Huntsman, som Trump har utpekt til USAs ambassadør i Russland, og Eric Trump, en av presidentens to voksne sønner. Han sa han umiddelbart skjønte at eposten var falsk og kontaktet myndighetene.

Mannen som står bak det hele kaller seg SINON_REBORN på Twitter og går under navnet The Email Prankster.