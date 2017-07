USA: – Diskuterte muligheten for militært svar på Nord-Koreas rakettest

Det opplyser Pentagon fredag. Nord-Korea gjennomførte tidligere samme dag nok en rakettprøveskyting. USA mener at det var snakk om en interkontinental rakett.

Lederen for den militære sjefsnemnda i USA, general Joe Dunford, og lederen for den amerikanske stillehavskommandoen, admiral Harry Harris, har diskutert saken med lederen for den sørkoreanske generalstaben, general Lee Sun Jin.

– I samtalen uttrykte Dunford og Harris en bunnsolid forpliktelse til alliansen mellom USA og Sør-Korea. De tre lederne diskuterte også muligheten for et militært svar, heter det i en uttalelse fra Pentagon.

– Som forventet

Det amerikanske forsvarsdepartementet sa tidligere at de mener Nord-Korea testet et interkontinentalt, ballistisk missil.

– Det var som forventet, sa en talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet, Jeff Davis.

– Missilet ble skutt opp fra Mupyong-ni og fløy om lag 1.000 kilometer før det landet i Japanhavet, sier han.

Russland er ikke enig og forsvarsdepartementet i Moskva hevder i en kunngjøring at det trolig var snakk om en mellomdistanserakett.

Japan fordømmer

Det japanske TV-selskapet NHK var først ute med å melde om prøveskytingen, som ble bekreftet av statsminister Shinzo Abe.

En talsmann for den japanske regjeringen betegner den nordkoreanske testen som et klart brudd på FN-resolusjoner.

– Vårt land vil aldri tolerere det. Vi har levert en kraftig protest til Nord-Korea og fordømt det på det sterkeste, sier talsmannen Yoshihide Suga.

Krisemøte

Det sørkoreanske forsvaret bekreftet også raskt at Nord-Korea hadde gjennomført en ny rakettoppskyting og med det brutt FN-resolusjoner.

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap ble raketten skutt opp klokka 23.41 lokal tid fredag, og Sør-Koreas president Moon Jae-in kalte kort tid etter inn til et nattlig krisemøte.

Tidligere i uka siterte Yonhap en regjeringskilde i Seoul som opplyste at en ny rakettoppskytning trolig var nært forestående i Nord-Korea.

EU fordømmer

EU reagerer sterkt på nyheten om at Nord-Korea har gjennomført nok en prøveskyting og anklager landet for å utgjøre en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

– Et åpenbart brudd på internasjonale forpliktelser nedfelt i flere resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, heter det i en kunngjøring fra EU.

Nord-Korea oppfordres videre til å avstå fra «flere provoserende handlinger som kan øke den regionale og globale spenningen».

Første interkontinentale

Den forrige nordkoreanske oppskytningen fant sted på den amerikanske nasjonaldagen 4. juli, da landet avfyrte en interkontinental rakett som fløy i 930 kilometer før den landet i Japanhavet.

Dette var første gang Nord-Korea skjøt opp en interkontinental rakett, noe som vakte stor bekymring ettersom rekkevidden tydet på at den kunne nå mål så langt unna som i USA.

– Gave til bastardene

Nord-Koreas leder Kim Jong-un betegnet raketten 4. juli som «en gave til de amerikanske bastardene». USA svarte med å ta til orde for skjerpede sanksjoner i FN, og fredag vedtok Senatet i Washington et sett av nye amerikanske sanksjoner mot regimet i Pyongyang.

Japan skjerpet også sanksjonene og føyde to kinesiske selskap til sin liste, blant dem en bank.

Nord-Koreas rakettoppskytning kom bare timer etter at de nye sanksjonene ble kjent.