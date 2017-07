Problemene skyldes en feil hos selskapet Babs paylink, som drifter betalingsterminalene.

– Vår operatør har et sentralt driftsproblem som innebærer at det ikke går an å betale, sier administrerende direktør Gunnar Wennerstein i Babs paylink.

Det er foreløpig ikke klart hvor lang tid det vil ta å rette opp feilen.