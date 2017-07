To drept, flere såret i knivangrep i Egypt

Gjerningsmannen er pågrepet og sitter i avhør hos politiet, som forsøker å finne ut hva mannens motiv har vært.

Tidligere ble det meldt at seks turister ble såret. Det er Reuters som melder at to turister ble drept i angrepet, ifølge leger og sikkerhetskilder.

Gjerningsmannen tok seg inn på den private hotellstranda ved å svømme. fra en annen strand. Alle ofrene for knivangrepet var kvinner.

Angrepet skjedde bare noen timer etter at fem politimenn ble skutt og drept av islamister som åpnet ild mot bilen deres i Giza, like utenfor Kairo.

Hurghada er en populær badeby ved Rødehavet. Mange europeiske turoperatører frakter tusener av turister til byen, som regnes for å være rimelig trygg, trass i uroen ellers i Egypt.