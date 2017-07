Frykter gateslag under G20-møtet

En liten park ved elva Elben ble søndag kveld omdannet til en tilskuerplass for det første slaget. En teltleir ble fjernet og 600 aktivister havnet i sammenstøt med opprørspoliti. Kampen om Hamburg har blitt sparket og slått i gang.

100.000 demonstranter

I de kommende dagene er den nordtyske byen vert for G20-toppmøtet mellom lederne fra noen av verdens mektigste nasjoner. Og med verdenslederne følger 100.000 demonstranter og 20.000 politifolk.

– Her hersker en særdeles aggressiv atmosfære, sier den 22 år gamle aktivisten Florian, som deltok i det første slaget søndag kveld, til avisa Süddeutsche Zeitung. Selv ga han seg da han fikk en politistøvel i hodet. I flere uker har både aktivister og politi forberedt seg på kampen.

Aktivistenes taktikk går ut på å sperre toppolitikerne og deres delegasjoner inne i bygget hvor toppmøtet finner sted. Ved å danne en massiv kjede rundt området vil demonstrantene hindre møtedeltakerne i å komme seg til og fra sine hoteller.

Fabian Bimmer / Reuters Scanpix

– Trump og de andre vil selvfølgelig kunne ta helikopter til og fra konferansen, men om ikke annet kan vi forhindre at ledernes assistenter, pressen og cateringen når frem, sa Nico Berg, en talsperson for bevegelsen BlockG20, under et pressemøte i Hamburg.

Mange arrangementer

Gruppa er bare en av mange som arrangerer forskjellige demonstrasjoner og hendelser i Hamburg i løpet av uka. Nettopp de mange forskjellige arrangørene og de 100.000 deltakerne som ventes å trekke til byen med vidt forskjellige agendaer gjør det tyske politiet engstelig.

Derfor ligner Hamburg allerede nå en by i krigstilstand. På nesten hvert eneste gatehjørne står det politibiler med opprørspoliti, og både stasjoner og trikkespor for byens sporvogner (S-bahn) er sikret med piggtråd på begge sider for å hindre sabotasje. I de kommende dagene vil gater og nabolag nærmest bli helt avstengt. Skoler og butikker stenger, og beboerne i nabolagene vil bli nødt til å fremvise legitimasjon for å komme seg hjem. I tillegg ønsker ikke politiet at aktivistene skal bo i teltleirer i byens parker. Slike blir derfor fjernet umiddelbart.

Ingen teltleire

– Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte byens befolkning vil vi ikke tillate slike teltansamlinger, sa politiets talsperson, Timo Zill, under et pressemøte mandag.

Hannibal Hanschke / Reuters Scanpix

Dermed er frontene trukket hardt opp i en tett befolket storby. Aktivistene er på forhånd frustrerte og opprørte over politiets aggressive fremferd. Politiet vil nemlig forhindre tap av kontrollen for enhver pris, og har derfor innført et forbud mot demonstrasjoner i en 38 kvadratkilometer stor sone som strekker seg fra flyplassen til sentrum av byen.

Politiet frykter vold

Politiet er alt annet enn glade for å huse verdenslederne, og man frykter en gjentakelse av de voldsomme sammenstøtene mellom politi og aktivister som fant sted ved G8-toppmøtet i Nord-Italia i 2001, hvor en demonstrant mistet livet.

– Jeg og mange av mine kollegaer finner det upassende at nok en storby har blitt valgt til en slik samling etter de fryktelige begivenhetene i Genova. Hvorfor Hamburg, når man kunne avholdt G20 i en skog i Bayern eller på Helgoland, spør Jan Reinicke fra kriminalpolitiets forbund til den britiske avisen The Guardian.

I helga seilte omtrent 200 båter og skip sammen gjennom Hamburgs havn i det de omtalte som en «protestbølge» som hadde fokus på miljø. Politiet blandet seg ikke inn i aksjonen.

En frisinnet by

Å la noen av verdens viktigste ledere møtes i Hamburg – Tysklands nest største by – som er kjent for sitt yrende kulturliv og en frisinnet, åpen holdning til verden, ser ellers ut til å være en innlysende idé. Det mener blant annet Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, som selv er født i byen og ser den som en «ledestjerne for frihandel», som var «nesten forutbestemt» til å bli vertsby for de økonomiske stormaktene.

Den særdeles aktive turistbransjen i den tidligere hanseatiske byen, som blant annet arbeider hardt for å tiltrekke seg kulturturister fra Skandinavia, er selvsagt enig med forbundskansleren. Og det er også det lokale næringslivet–til tross for at omsetningen vil lide som følge av at butikker skal holde stengt i den kommende helga.

Matthias Schrader / AP-foto Scanpix

Det største problemet med G20-møtet i Hamburg er at hverken Tyrkias president Erdogan, Russlands president Putin eller USAs president Trump er særlig velkommen blant Hamburgs innbyggere, som er kjent for sitt venstreradikale miljø. Den harde kjernen i miljøet har til og med sine hovedkvarterer i bydelene St. Pauli og Sternchanze, som ligger like ved konferansesenteret Messehallen, hvor G20-møtet vil ta sted. I disse bydelene florerer det allerede med skilter som erklærer «G20 not welcome».

«Welcome to Hell»

Det er også mottoet til hoveddemonstrasjonen i Hamburg lørdag, hvor det ventes opp mot 100.000 deltakere fra blant annet antifascistiske, feministiske og kurdiske grupperinger, samt miljøaktivister. I første omgang er det imidlertid torsdagens demonstrasjon, under parolen «Welcome to Hell», politiet frykter mest. Det er ventet at opp mot 10.000 anarkister og venstreradikale aktivister vil delta i demonstrasjonen.

Angsten ble heller ikke mindre da politiet i Rostock fant et enormt våpenlager bestående av kastekniver, spretterter, knokejern, baseballkøller, kjemikalier og annet hos to venstreaktivister på 26 og 30 år. Våpenlageret skal angivelig ha blitt klargjort nettopp for «kampen om Hamburg».

Aftenbladet/Politiken