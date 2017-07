Sykehus: Tilstanden til nobelprisvinner Liu er blitt verre

Sykehuset i den kinesiske byen Shenyang opplyste torsdag at Lius familie har fått beskjed om at tilstanden hans har forverret seg.

– Mandag fjernet legene 1000 milliliter væske fra mageregionen, og da var han ok. I går forverret situasjonen seg raskt, sier Hu Jia, en nær venn av Liu, til NRK.

– Deres diagnose er at sykdommen utvikler seg veldig raskt og at leveren hans nå er så dårlig at han ikke kan få mer behandling. De har derfor bestemt seg for å avslutte kreftbehandlingen, sier Hu.

At behandlingen er avsluttet, er foreløpig ikke bekreftet av andre kilder. Det ble sist uke kjent at 61 år gamle Liu, som har sittet fengslet siden 2009, lider av uhelbredelig leverkreft. Han fikk trolig diagnosen allerede i mai.

I en uttalelse onsdag opplyste sykehuset at de har invitert kreftspesialister fra USA, Tyskland og andre land til å behandle fredsprisvinneren, men ytterligere informasjon om de utenlandske spesialistene er så langt ikke kjent. Verken amerikanske eller tyske tjenestemenn har hittil kommentert påstanden om en invitasjon.

– Indre anliggender

Både EU og USA har oppfordret Kina til å la fredsprisvinneren få behandling der han selv måtte ønske, men den norske regjeringen har ikke stilt seg bak oppfordringen.

Liu ble midlertidig løslatt fra fengsel og innlagt på sykehus etter å ha fått kreftdiagnosen. Kinesiske myndigheter har liten sans for alle oppfordringene om å la Liu få reise ut av landet.

– Ingen land har rett til å blande seg og komme med uansvarlige kommentarer om indre anliggender i Kina, uttalte en talsmann for landets utenriksdepartement forrige uke.

Den kinesiske demokratiforkjemperen ble dømt til elleve års fengsel i 2009 for å ha skrevet et manifest der han blant annet tok til orde for en styrking av demokrati og menneskerettigheter i Kina. Året etter ble han tildelt Nobels fredspris.

Inngikk avtale

Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen, og forholdet mellom Norge og Kina var dårlig fram til desember 2016 da Norge skrev under på en avtale med Kina. I avtalen forplikter Norge seg til å respektere Kinas territorielle suverenitet samt ikke å undergrave Kinas såkalte kjerneinteresser.

Så langt har verken statsminister Erna Solberg eller utenriksminister Børge Brende uttalt seg om Liu, noe både andre politikere og eksperter har kritisert. Den eneste uttalelsen fra UD siden Liu ble lagt inn på sykehus, kom fra kommunikasjonssjef Frode O. Andersen til NTB sist mandag.

– Nyheten om at Liu Xiaobo er innlagt på sykehus med uhelbredelig kreft, er trist. Våre tanker går til ham og hans familie, het det i uttalelsen.