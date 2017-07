Merkel forsvarer Ivanka Trump

Det var mens Donald Trump var ute en stund for å snakke med andre, at Ivanka en kort stund tok farens plass mellom verdensledere som Kinas Xi Jinping, Tyrkias Recep Tayyip Erdogan, britiske Theresa May og Tysklands statsminister Angela Merkel.

Episoden ble kjent fordi et medlem av den russiske delegasjonen tvitret et bilde.

Å la et familiemedlem ta presidentens plass ble møtt med hevede øyenbryn og nye anklager om nepotisme. Den amerikanske analytikeren Anne Applebaum er sterkt kritisk til at «en ikke-valgt, ukvalifisert, uforberedt sosietetskvinne fra» blir ansett som «den beste til å representere Amerikas nasjonale interesser».

Men Merkel sa til pressen at hver delegasjon selv bestemmer hvem som skal sitte ved bordet når presidenten ikke er der, og at Ivankas handling var helt akseptabel gitt hennes stilling i Det hvite hus.

– Ivanka Trump tilhører den amerikanske delegasjonen, så dette er på linje med hva andre delegasjoner gjør. Og det er kjent at hun arbeider med konkrete saker i Det hvite hus, sier hun, ifølge AP.

Trump er blitt beskyldt for nepotisme ved at han i strid med amerikansk lov ar utnevnt både datteren og hennes mann Jared Kushner til nære rådgivere, med egne kontorer i Det hvite hus. Han forsvarer seg med å vise til at de jobber uten lønn.