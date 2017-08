Kina advarer USA mot handelsgransking

President Donald Trump har varslet en gransking av kinesisk praksis for å undersøke om den skader amerikanske bedrifter eller investorer.

– Vi vil stå imot ethvert land som ulovlig tvinger amerikanske bedrifter til å overføre rettigheter som en betingelse for markedsadgang. Vi vil kjempe mot piratkopiering som ødelegger amerikanske jobber, sa Trump. Han lovet å sikre opphavsrett, patenter, merkevarer, bedriftshemmeligheter og andre viktige immaterielle rettigheter. Det er utstrakt bekymring blant utenlandske bedrifter som vil inn på det kinesiske markedet for at kineserne tilegner seg forretningshemmeligheter.

Trump har gitt handelsutsending Robert Lighthizer i oppdrag å lede granskingen.

– Vi vil foreta en grundig undersøkelse og om nødvendig innføre tiltak for å sikre fremtiden for amerikanske industri.

Tirsdag svarte Kina med å kritisere granskingen og la til at landet vil handle resolutt for å sikre sine interesser. I en uttalelse fra handelsdepartementet sier de at Trumps ordre bryter med internasjonale handelsavtaler.

– Dersom USA ignorerer det faktum at landet ikke respekterer multilaterale avtaler og innfører tiltak som skader økonomien og handlene mellom landene, vil vi ikke sitte stille, men handle resolutt for å beskytte legitime kinesiske interesser og rettigheter, heter det i uttalelsen. Det blir ikke sagt noe konkret om hvordan kineserne eventuelt vil svare på amerikanske tiltak.

USA er Kinas nest største handelspartner etter EU.